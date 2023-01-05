蘋果公司宣布將在2月2日公布2023財年第一季（2022年10～12月）財報，之後執行長庫克和財務長梅斯特里（Luca Maestri）也將按慣例與投資人舉行電話會議。

蘋果在其投資人網頁上表示，公司將於2月2日周四召開投資人電話會議，以討論當天發布的第一財季業績報告。這場電話會議排定於太平洋時間下午2時、美東時間下午5時展開。

與往常一樣，庫克和梅斯特里料將討論蘋果過去三個月的整體財務狀況，也將提供各產品的詳細銷售資訊，以及對本季和全年營運提出展望。

根據2022年10月底公布的第四財季（7～9月）財報，蘋果合併營收年增8.1%，為901.5億美元，創下同期新高，亦優於市場預估的889億美元。淨利達207億美元，亦創下新高。每股盈餘年增4%，為1.29美元，優於市場預估的1.27美元。

以各事業群來看，iPhone手機營收年增9.67%，為426.3億美元，不如市場預估的430億美元。Mac電腦營收年增25.39%，為115.1億美元，優於市場預估的93.6億美元，並創下同期新高。iPad營收年減13.06%，為71.7億美元，不及市場預估的79.4億美元。其他產品營收（包括AirPods、Apple Watch等）年增9.85%，為96.5億美元，優於市場預估的91.7億美元。服務事業營收年增4.98%，為191.9億美元，不及市場預期的201億美元，且成長力道較前一季的年增12%大幅放緩。

蘋果在第四財季推出了多款熱門產品，包括iPhone 14系列手機、Apple Watch Series 8、第二代Apple Watch SE，以及Apple Watch Ultra。但由於這些新品在9月下旬才開賣，所以第一財季財報才會首度呈現這些新產品對公司獲利造成的影響。

去年底鴻海鄭州廠因工人出走與暴動事件而停產料將影響iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出貨量，投資人將密切關注其影響程度，分析師此前預測生產受阻的時間拖長，可能導致蘋果第一財季的iPhone出貨量減少多達2000萬支。