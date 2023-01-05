連江一名汪姓男子去年7月喝醉酒後，因不滿執行員警上前勸導，竟一時性情大變，直接脫下褲子大當露鳥俠，甚至還揮拳攻擊員警。法官依犯公然猥褻、妨害公務執行等罪，判處汪男應執行拘役50日，可易科罰金。

據判決書指出，汪男在去年7月某日凌晨飲酒後，因不滿適值勤務、身著警察制服之員警對其勸導，在公然情狀褪去內外褲而裸露生殖器，甚至施強暴而徒手揮拳攻擊員警，致其受有頭部及前臂等處損傷之傷害。

法官審酌汪男酒後一時行為失序，對於依法執行勤務之警員施以強暴、妨害警員一般勤務之正常運作，挑戰公權力、藐視國家法秩序之規範，又在不特定多數人得以共見共聞之場合公然裸露生殖器，不思自重及尊重他人，造成公眾之不適感，所為應均予譴責。

法官考量其犯後坦承犯行，態度尚可，且就傷害部分已與員警達成調解，同意撤回傷害告訴；法官依犯公然猥褻罪，判處汪男拘役20日；又依犯妨害公務執行罪，處拘役40日，2罪應執行拘役50日，可易科罰金。