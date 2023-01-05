寒居酒店「BeGood」於1月7日起每周末上午11點半至下午3點半，推出早午餐套餐1,180元起，特將「虎蝦海鮮粥」、「三種起司烤薄餅」等經典人氣餐點加入早午餐內，套餐包含沙拉、湯品、主餐、甜點或活力果昔，一系列色彩飽滿、風味清新的地中海風格創意料理，標榜營造元氣滿滿的假日放鬆心情。

擁有大片落地窗的自然採光，海灘渡假勝地風格的裝潢，「BeGood」推出全新精緻4道式早午餐套餐，周末睡到自然醒再以豐富的料理展開美好假期，前菜沙拉推薦「芝麻葉菠菜沙拉」搭配無花果、絲綢起司、波特酒醋，湯品提供溫暖迷人的「栗子南瓜湯」或南洋風情「椰香海鮮湯」二選一，喚醒沉睡的味蕾。

主餐則提供七款餐點任選，秋冬主打「虎蝦海鮮粥」，虎蝦頭及雞高湯細細熬煮出富有濃郁蝦子甜味的湯頭，再加入炒過的洋蔥、竹筍丁、中卷丁、蛤蜊、醃漬美白菇與鴻禧菇等海鮮，將大海的鮮甜滋味濃縮進義大利米心中，早晨來上一碗熱騰騰的粥，暖心又暖胃。「三種起司烤薄餅、松露、炒菇、煎蛋」使用Josper烤箱炭烤薄餅，Q香富嚼勁，帶有炭烤燻香。或是營養滿分的「酪梨吐司」，新鮮酪梨塗抹炭烤酸裸麥麵包，堆疊超級食物羽衣甘藍絲，刨上滿滿帕馬森起司，獨特爽口。此外亦有人氣必點「油封鴨腿班尼迪克蛋」、「「早餐」義大利麵」、「雞蛋仔、炸雞」、「鮪魚韃靼吐司」等多款主餐可以選擇。

飯後甜點及活力果昔部分則精選巧克力、火山豆、腰果三款溫熱軟餅乾擇一，搭配貝禮詩奶酒香草冰淇淋、鹹焦糖，或是色彩繽紛的季節帕菲與燒菓子，也可以選擇營養高又低負擔的「Drop the Beet」果昔，融合紅蘿蔔、甜菜根、蘋果、紫色高麗菜的豔紅冷壓蔬果汁，富含鐵質與維生素，添加子薑祛濕解寒，為身體補充滿滿正能量。

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