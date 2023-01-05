韓國有一個民間傳說，「戀人只要共度初雪的日子，將會永遠在一起」，而這個傳說竟然在台灣成真了！一名男網友分享照片，表示自己45年前和女友看見了當年的初雪，後來兩人便一路攜手相伴至今，感人的故事引發上萬網友熱議，甜喊：「這就是幸福的模樣」。

原PO在臉書《戀愛公社》發文分享自己的戀愛故事，1978年的1月2日，他特地從台北騎摩托車載女友上合歡山賞雪，只因女友一句「從來沒看過雪」，而上山後兩人也幸運地遇上那年冬天的第一場大雪，興奮地拍照留念。同時，原PO也分享韓國的傳說：「如果一對戀人遇到那年的初雪，他們將永遠在一起」。

男網友貼出時隔45年的對比照，雖然拍攝地點相同，但背景被闢建為停車場。（圖／翻攝自爆料公社）

時隔45年，這對情侶已共組家庭，也變成阿公阿嬤。原PO表示，2023年的1月3日兩人重回舊地，「阿公阿嬤再次登上武嶺，來印證這個初雪傳說」。從原PO分享的照片可見，阿公和阿嬤用了同樣的姿勢合照，雖然歲月在臉上留下痕跡，但笑容依舊燦爛，而拍照的背景略有不同，原PO也解釋，當年拍照的山坡還沒闢建為停車場，也還沒有觀景台。

這則貼文後來被轉貼到《爆料公社》，引來超過6.6萬個網友按讚朝聖，「兩人的笑容印證了幸福一輩子」、「原來童話故事不是騙人的QQ」、「這就是幸福的模樣」、「兩個人都沒什麼變欸」。另外，也有網友直呼相信初雪傳說，透露自己和男友交往時遇到霸王寒流，當年是陽明山首次降雪，而時至今日，兩人已經結婚5年，還育有兩個心肝寶貝。留言一出，又讓眾人羨煞。