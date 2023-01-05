行政院拍板全民普發現金6000元，外界質疑過往政府執意發振興券，如今又改為現金發放，是否打臉過往做法，民進黨立委蔡易餘5日接受震傳媒《新聞不芹菜》專訪時直言，理論沒有變，用券確實可以刺激消費、活絡經濟，但拿現金就是小確幸，看起來大家比較想要小確幸；至於立委高嘉瑜稱超徵是行政失靈，他確實覺得不太公平，因為預算如果拉高，最後就要多花錢。

有關超徵4500億，蔡易餘說，蔡英文總統元旦談話就有提到要與全民同享，只是金額與方式還沒確定，「可能有些人聽不懂，所以引發緊張，只好快點定調，才會讓人覺得說怎麼決策有了轉折。」談及不少民眾希望能在年前發放，他笑說，元宵節前都能算是過年，「要在過年前發放真的太趕，除了要有立法程序，還要有行政作業。」

主持人黃光芹提問，此次普發現金，是否打臉過往以刺激消費為由，執意發放3倍券、5倍券，民進黨要怎麼自圓其說？蔡易餘回應，理論沒有變，用券確實可以刺激消費、活絡經濟，但拿現金就是小確幸，看起來大家比較想要小確幸。

而各界對於「普發」有許意見，認為應該要有排富條款，蔡易餘解釋，排富那條界線不好畫，既然如此那就普發，「富人有他們對社會的貢獻，希望他們拿到這筆錢之後，可以回饋一百倍給更需要的人。」

有節目觀眾提問，為何去年也有超徵稅收，卻只有今年有「與民共享」？蔡易餘說明，要看每1年的歲入總預算，在2021年的歲入總預算是2兆1000億，但是超徵了3000多億，所以2022的歲入總預算就提高到2兆2000多億，沒想到今年又多了4500億。

蔡易餘說，所以明年的歲入預算總規模2兆7000億，「我們是有在拉高的，但是拉多高就要花多少錢。」他表示，自己不同意高嘉瑜的說法就是因為這個原因，「她用行政失靈這四字確實不太公平，因為如果編了3兆的預算，就要花3兆的錢。」