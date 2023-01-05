法務部行政執行署彰化分署執行今年度首場拍賣會，受到矚目是大葉高島屋百貨股份有限公司發行的實體股票12萬5000股，拍賣時競買人喊價絡繹不絕。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

法務部行政執行署彰化分署執行今年度首場拍賣會，受到矚目是大葉高島屋百貨股份有限公司發行的實體股票12萬5000股，但投資方看好潛力，拍賣時競買人喊價絡繹不絕，最終以每股8元總價100萬元拍定。

彰化分署執行官李鴻明指出，葉男擔任機械公司、貿易公司的負責人，遭中區國稅局課徵1995至1998年度綜合所得稅合計3583萬餘元，自2001年起由中區國稅局陸續移送彰化分署執行，彰化分署曾於2004、2011年間二度管收葉男，2021第二次管收葉男2個月後，葉男辦理分期月繳10萬元，並由葉男兒子出面擔保後獲得釋放，之後葉男於107年7月19日死亡。

彰化分署統計，這些年來陸續償還的欠稅總共1020萬元，還有龐大積欠，續向擔保人執行，本次拍賣的股票即是擔保人持有的大葉高島屋百貨股份有限公司發行的實體股票。

大葉髙島屋百貨股份有限公司是台灣臺北市士林區首間社區型百貨公司， 1994年開業，由台灣大葉集團與日本高島屋合作成立，營業面積約12000坪。現今日本高島屋方面已經撤資，改由大葉集團接手，僅保有「髙島屋」品牌授權權利及技術合作。雖然該股票未上櫃，但還是相當搶手。

這次拍賣時競買人喊價絡繹不絕，最終以每股8元總價100萬元拍定，全數用以清償葉男積欠之稅捐債務。彰化分署強調，還將陸續清查擔保人名下財產。