護樹團體「森林城市協會」今（5）日在高市議員陳麗娜陪同下在高市議會舉行記者會，針對「第七貨櫃中心貨櫃車專用道」工程設計提出質疑。（柯宗緯攝）

貨櫃車專用道，高市府及民間版本比較。（柯宗緯翻攝）

高市府提出「第七貨櫃中心貨櫃車專用道」工程設計，護樹團體直指，拓寬道路後，不僅毀了2772棵樹木，路型也不安全，貨櫃車仍與一般車輛混用，質疑花了14億公帑，卻未達到客貨分流，呼籲停工重新設計。（柯宗緯翻攝）

高市府提出「第七貨櫃中心貨櫃車專用道」工程設計，護樹團體直指，拓寬道路後，不僅毀了2772棵樹木，路型也不安全，貨櫃車仍與一般車輛混用，質疑花了14億公帑，卻未達到客貨分流，呼籲停工重新設計。高市府回應，現有車道並無法因應未來七櫃完工後的車流量，而該設計也可改善車輛左、右轉亂象。

護樹團體「森林城市協會」今（5）日在高市議員陳麗娜陪同下在高市議會舉行記者會，針對「第七貨櫃中心貨櫃車專用道」工程設計提出質疑。該協會理事長莊傑任指出，中鋼路、沿海路已有8至10個線道，未來不當拓寬後，將導致2722棵樹木移植。

莊傑任進一步說明，市府版本的專用道設計，過度預估客用車流，但原本中鋼路、沿海路線道就非常寬，尤其在88快速道路開通後，沿海路自用客車車流幾乎都轉移過去，因此未來若大貨車倍增，原本車道數量也足以負荷。

莊傑任主張，立即將該案停工重新設計，且反對中鋼路、沿海路林蔭段道路拓寬，導致2722棵樹木移植。同時，反對該案「客貨共用車道」，自用汽機車道應禁止大車進入。最後，3車種分流應改成客（含機車）貨二車種分流，減少轉彎車禍的危險。

高市議員陳麗娜表示，市府應該反向思考，如何紓解自用車壅塞情形，稍微調整路型，而不需大量移樹、拓寬道路，否則就算設置貨櫃車專用道路型，到了國道一號端還是塞車，甚至憂心這種「漏斗型路型」，只會讓回堵愈發嚴重。

對此，交通局指出，分析交通量發現，現況沿海路尖峰小時單向汽車達1500輛、機車達3000輛，兩個車道汽機車混流容量不足，未來恐無法容納2023年5月起分期營運的七櫃交通流量，因此規畫貨櫃車專用道。此外，將在路口全面規畫左、右轉專用車道，未來通行後，將依據交通流量採取尖峰時段管制。

國道7號高雄路段去年9月通過環評，預計2030年完工，未來將成為高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路。針對短中期交通配套，高市府向中央申請14億經費，打造「洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道系統」西起台機路，沿線經大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路止，全長8.28公里，預計2023年底完工，將透過專用車道，讓大貨車與小型車輛、慢機車分流行駛。