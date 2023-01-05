為擴大企業ESG影響力，全球工業級儲存與嵌入式週邊品牌廠Innodisk宜鼎(5289)首度發起全球永續活動「Innodisk影響力行動，i地球、我+1」，短短不到1個月時間，即吸引亞太、歐美等全球超過7萬人次參與。對此，宜鼎宣布將帶著眾人+1響應力量，啟動以「環境x教育x助人」為核心的3年永續影響力計畫，預計培育超過千位志工，在全台各地推動環保教育及家戶服務，共同實踐綠色生活圈的願景。

宜鼎發展至今，秉持「深耕台灣、放眼全球」經營理念，在企業版圖擴張、營運成長的進程中，仍不忘社會回饋與環境保護，針對環境議題，從「永續研發基地」、「永續供應鏈管理」及「永續環境」三大層面積極部署，實踐企業永續承諾。宜鼎以低汙染產業為基礎，打造0空汙、0工業廢水的宜蘭研發製造中心；在供應鏈管理上，集團從物料源頭調查到產品包材選擇，進行嚴謹把關，並推動供應鏈在地化，減少生產與運輸過程所排放的二氧化碳；此外，更透過購買綠電、建置太陽能板，持續擴充永續量能，致力實踐「綠色企業」目標。

除了攜手供應鏈夥伴投入環境保護，宜鼎也善用集團資源，拓展ESG影響圈。宜鼎於2022年12月發起為期一個月的「Innodisk影響力行動，i地球、我+1」活動，開啟與海內外民眾的永續對話，邀請眾人將環保行動落實於日常生活中，一起+1「i」地球，共創綠色生活圈。

宜鼎國際董事長暨宜鼎國際教育基金會董事長簡川勝表示：「在永續道路上，宜鼎集團積極接軌國際，與供應鏈夥伴致力將永續策略落實在企業營運中。我們也期待，在履行企業社會責任同時，能攜手更多利害關係人擴大影響力，創造永續『善循環』。」

「Innodisk影響力行動，i地球、我+1」活動上線一個月，不僅受到海內外同仁的熱情響應，更在全球亞太、歐美等地吸引超過7萬人次參與。

匯聚海內外滿滿的+1力量，宜鼎身為活動倡議者，正式宣布將在今年2023年與宜鼎國際教育基金會啟動「Innodisk影響力行動，手理創價再生營」3年計畫。以「SDGs環境教育」、「二手家電再生」、「用電安全服務」為主軸，串聯起產業、校園、社福及社區體系，創造永續「善循環」。以聯合國SDGs永續發展課程切入，邀請業界資深維修技師擔任導師，建立正確的用電與節能意識；同時培訓學員成為永續志工，將其習得的維修技能實際落實，協助社福團體及社區民眾將老舊家電賦予新生。宜鼎期盼透過為期三年的教育深耕，在全台培育千位志工，共同將永續理念與服務精神遍及全台，共創長遠影響力。