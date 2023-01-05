在中國大陸漸漸大開門戶之後，外資也移情別戀，逐漸把資金從東南亞抽離，轉進較便宜的大陸股市。

從匯豐2022年11月的亞洲共同基金部位來看，減少布局印尼以及新加坡，轉而增加台灣與香港股市。彭博社數據指出，越南以及泰國是外資上個月唯一淨買超的兩個東南亞市場。

2023年股市投資策略可能很不一樣，因為中國大陸大幅鬆綁抗疫限制，科技族群的獲利有機會觸底反彈下，台灣以及韓國股市表現變得可以期待。匯豐銀行認為，外資現在對中國大陸以及北亞興趣增溫，資金也從東南亞開始外流。

2022年，東南亞各國受惠於原物料價格飆升，加上旅遊產業復甦，印尼與泰國股票頓時成為外資最愛，買超金額一度創下歷史新高。同時，馬來西亞以及越南也是外資淨買超的對象。

經過亮眼的2022年之後，東南亞市場在2023年還是得解決高通膨、需求不佳的問題。因此，除了旅遊業回春的泰國外，預計2023年東南亞經濟成長將會趨緩。

以印尼來說，2022年股市表現優於亞洲大多數同業。目前正在進行技術線型修正的印尼股市，5日跌幅高達2.7%。分析師認為，印尼股市基本面還是很強，但其它亞洲股市可能因為價格便宜且報酬率較高吸引全買盤進駐。

越南另外一個受到全球經濟成長腳步放慢影響的東南亞國家，因海外需求不振，越南出口類股將會有不少壓力。專家學者表示，若按照實質有效匯率來計算，越南盾的匯價還是蠻高的，且2023年的經濟期望值也沒外界想的這樣高。