美國聯準會為了控制高通膨採取激烈升息策略，但今年恐會因此出現經濟衰退危機，國際貨幣基金組織（IMF）副總裁Gita Gopinath警告，美國通膨尚未回到安全水準，聯準會應該要保持升息行動，直到出現非常明確且持久性的下降趨勢。

綜合外媒報導，Gita Gopinath認為，通膨危機依然壟罩整個經濟環境，「如果你去觀察勞動力指標，了解服務業通膨的狀況，你就會發現，我們還沒有解決通膨的難關。」

因此，Gita Gopinath呼籲聯準會今年仍要維持升息行動，保持限制性的貨幣政策，直到市場上出現非常明確且持久性的通膨下降趨勢。此外，周三聯準會公布的會議紀要顯示，現在需要在價格壓力與經濟過度放緩之間盡量取得平衡。

至於，全球最大經濟體之一的大陸解封，Gita Gopinath預測短期內經濟表現會因疫情受到衝擊，但今年下半年就可能出現快速反彈。