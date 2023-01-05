為睽違2年多的面對面懇親暖身，雲2監電話孝親先上場。（雲2監提供／張朝欣雲林傳真）

雲林第2監獄4、5日舉辦電話孝親，共有2000餘名收容人藉由電話與家人訴說思念之情，2監表示因疫情影響，已2年多未舉辦面對面懇親活動，希望透過此次電話孝親，讓收容人通知家人挪出時間來參加春節面懇，在兔年來臨前面對面與家人聚首，共度新春佳節。

因應全台進入後疫情時代的防疫模式，雲2監將於本月11、12日辦理面對面懇親，4、5日先行舉辦電話孝親，與中華電信雲林營運處合作，提供30線免費電話讓收容人撥打回家，以紓緩收容人情緒，收容人臉上掛著笑容與親友話家常，最重要的是告知親友「要記得來看看我」。

典獄長蔡景裕表示，雖然疫情趨緩，但獄中人員密集，仍要求落實酒精消毒、安排隔板等防疫措施。並勉勵收容人珍惜此次活動，失去自由的日子就像一種修行，機關也能體諒大家的思鄉情切，所以維持舉辦電話孝親，2天活動讓近2500個家庭與收容人互道祝福，向彼此說一聲「要保重，新年快樂」。

雲2監提到，上次面對面懇親是在2020年中秋節，隨後因疫情影響，2021、2022年均停止舉辦，相隔2年多，收容人都很期待此次面懇，許多收容人在4、5日打電話給親友時，不斷提醒對方「2年多沒見面了，一定要來面懇」，可以感受到他們對親友的思念，很希望面對面的感受親情、友情的溫暖與慰藉。

雲2監指出，面對面懇親有其資格限制，收容人須表現良好，爭取足夠的分數才能參與，不少收容人為了與親友見面，在獄中改變自己的壞習慣，極積參與服務工作，希望親友看到自己愈來愈好，有效幫助收容人出獄後迎接煥然一新的美好人生。