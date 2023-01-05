因應疫情趨緩，留在台灣3年的僑外生，終於可以返鄉過年，因此，國立暨南大學提前舉辦僑外生祭祖與境外生聯歡活動；暨大校長武東星表示，依循古禮祭拜祖先，讓學生牢記「飲水思源，慎終追遠」的傳統文化，同時感受台灣人的熱情。

武東星表示，藉由傳統民俗祭祖，增進僑外生對文化的認知，培養不忘本的美德，他並期許學生未來畢業，能夠繼續留在台灣工作，或是工作幾年後再回家；此外，僑委會提供各項獎學金與就業輔導資訊，提升後續僑生來台升學，與畢業後留在台灣工作的意願。

暨大於去年底開設國際專修部，招收僑外生來台先修1年華語課程，每周開設15-18小時的華語課，1年至少720小時，學生在符合華語文能力測驗基礎級（A2）後，可接續進入智慧機械、生技醫藥、綠能科技等5＋N重點產業領域系所修讀，提升暨大肩負僑教的功能與使命。

聯歡會就由在國際專修部就讀的7位女同學開場，帶來緬甸新年時，年輕人到老人都會跳的傳統舞蹈，與會人員包括僑生、港澳生、外國學生及校內各單位主管、院、系（所）主任（所長）、社團及相關課程老師等。

武東星帶領全體與會人員舉行祭祖儀式，並與在場所有師生互祝新年快樂、身體健康、萬事如意。隨後的重頭戲即是摸彩，暨大師長與同仁提供150個豐富的獎項，讓來自印尼、馬來西亞、香港、澳門、以及其他國家的學生，在台灣這片土地上齊聚一堂，展現異鄉遊子的團結與熱情，也分享台灣農曆新年的熱鬧氛圍。