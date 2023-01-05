大部分的人都希望能在職場上擁有好的表現、得到上司賞識。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬雞、猴、馬的人，最能在職場上混得如魚得水，不但工作能力優秀，待人處事也十分圓滑，因此深受同事、上司喜愛，很輕鬆就能在職場中站穩腳步。

●生肖雞

屬雞的人非常精明，思考和處理事情的時候也是面面俱到，因此不管面對多困難的工作，他們都可以穩定地完成交辦的任務；除此之外，屬雞的人待人處事十分圓滑，也很有心計，但不是用來算計人，而是用於工作上，表現相當亮眼，所以他們總是能在職場中混得如魚得水，深受上司賞識。

●生肖猴

屬猴的人雖然感覺傻傻的，甚至有點不太聰明，但一切都只是他們的偽裝，屬猴的人非常敏銳，對周圍的人事物都觀察入微。在職場上，屬猴的人不管什麼工作都能輕鬆勝任，若身邊出現小人，他們就會毫不猶豫反抗，讓對方再也不敢招惹自己。

●生肖馬

屬馬的人最擅長裝傻，且演技好到別人看不出來，其實他們心計十足，不管工作還是生活，一切都在他們的計畫之中。在職場方面，屬馬的人就像是獵人，看到機會就緊緊抓住，不過他們從不做傷害別人的事情，他們為人圓滑，總能夠和同事相處融洽，靠著自身的能力與好人緣，事業節節升高。