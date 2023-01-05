日本股市5日在晶片類股帶領下上漲，但根據聯準會最新會議紀錄，沒放棄升息的聯準會，2023年應也不會有降息的機會，故此利空也壓抑日股漲幅。日經指數收25,820.8點，漲103.94點或0.4%，走出前一日曾創3個月低點25,661.89的陰霾。東證則收1,868.9點，微漲0.75點，幾乎是平盤。

半導體類股中，東京威力科創大漲4.01%，愛德萬測試也漲2.06%。分析師認為，日本雖不升息，但歐美主要經濟體在2023年還會繼續調升利率之下，日股的反彈力道將跟著減弱。

其它權值股中，軟銀漲1.86%，股價上漲2.16%的索尼，在美國消費電子展中，推出計畫使用美國高通技術與本田汽車合作的原型電動車Afeela，本田也收漲0.72%。

弱勢族群方面，以陸客觀光類股為代表。全球多個國家也包括日本，紛紛都對中國大陸祭出嚴格的新冠抗疫規定後，市場對近日想要看到由陸客帶來的商機一事感到悲觀，高島屋百貨跌0.72%，全日空跌1.22%，JR東日本也跌1.1%。