鴻海(2317)公布2022年12月自結合併營收6293.39億元，月增14.2％、年減12.3％，為同期第三高。合計第四季合併營收1.95兆元，季增達12.06％、年增3.54％，改寫歷史次高。累計全年合併營收6.62兆元、年增達10.47％，連6年改寫新高，表現均優於公司預期。

鴻海表示，去年12月四大產品線中，隨著鄭州園區生產逐步恢復正常，消費智慧、元件及其他產品均月增達雙位數，雲端網路產品受惠客戶拉貨動能強勁亦顯著成長，僅電腦終端產品因步入淡季而略為衰退，新事業的電動車軟體亦開始創造營收貢獻。

與前年同期相比，受惠伺服器需求旺盛，使雲端網路產品年增達雙位數。元件與其他產品因非主要業務減少而略為衰退，消費智慧及電腦終端產品則因後疫情時期需求大增、墊高比較基期，而較去年同期衰退。不過，12月整體營收表現仍優於公司預期。

鴻海先前法說時預期，去年第四季電腦終端產品季增、年增逾15％，元件與其他產品季增、年增3～15％，消費智慧產品季增3～15％、年減3～15％，雲端網路產品估季減3～15％、年增3～15％。實際結果以消費智慧、雲端網路產品表現雙雙優於預期。

累計鴻海去年全年四大產品線均維持成長，以雲端網路產品受惠伺服器需求暢旺達雙位數成長最強。主要產品需求暢旺、料況不穩定狀況改善，使消費智慧及電腦終端產品維持顯著成長。元件與其他產品受惠聲學產品及消費智慧產品類零組件出貨增加，亦維持年成長。

鴻海表示，自去年10月鄭州廠區發生疫情以來，便與地方政府及客戶密切聯繫與合作，在遵守官方防疫政策下，始終堅持照護員工健康及安全生產為首要經營原則，並盡力維護員工權益，讓現有與新進員工都能受到最好照顧，一起度過此波疫情。

在全體同仁努力下，鴻海鄭州廠區去年12月生產營運基本上已回復正常，使12月、第四季及全年營收表現均優於公司預期，且略優於市場預期。展望後市，預期2023年首季營運表現將與外界預期大致相當。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，今年密切觀察通膨、疫情、國際政經局勢等3大影響因素，對營收及毛利率較中性看待，保守預期將持平去年，營運仍聚焦獲利極大化，但提升毛利率策略方向不變，預期2025年毛利率達10％目標仍有可能達，今年資本支出則將高於去年。