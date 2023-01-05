台南市休閒農業發展協會總顧問林朕古（右）與協會4位志同道合的朋友合作整建，過程中也會向原鱷魚王場主邱錫河（左）請益。（張毓翎攝）

園內有許多花草等造景等著遊客來拍照。（張毓翎攝）

園內有許多花草等造景等著遊客來拍照。（張毓翎攝）

具有40年歷史的台南「麻豆鱷魚王」生態農場，受到動保法等因素，6年前熄燈走入歷史，最近有業者斥資改建原址，打造複合式休閒餐廳重新出發，雖然看不到活生生的「真」鱷魚，但園區仍保留原本特色，計畫將建置一比一的鱷魚模型，讓民眾懷舊回憶。

說到文旦就會想到麻豆，鱷魚王曾是當地重要景區，受動保法等因素衝擊，2017年結束長達40年的營運，成為時代眼淚，為讓閒置空間再利用，台南市休閒農業發展協會總顧問林朕古與協會4位志同道合的朋友合作，歷經半年規畫、半年整建，打造越南風情的休閒餐廳，將於12日開幕。

林朕古表示，麻豆鱷魚王相信是許多人的回憶，不希望看到它關門後就此荒廢，與協會前理事長蔡永清及現任常務理事林朝明、理事吳全財、陳宇鑫一同投資合作經營，大家在休閒產業這塊打滾多年，加上原鱷魚王場主邱錫河，也是協會顧問之一，因此整建時許多事情也會向他請益，期待一起讓這個場域再次恢復生機。

林朕古提到，為了紀念原本的鱷魚王「小河」，把這場域命名為「麻豆鱷魚王蓮花休閒村」，除有適合散步的環湖道，池塘內種植色彩豐富的香水蓮，夜晚也有色彩絢麗的燈光；此外，這個場域不僅販售越南餐食，也販賣協會成員的農特產品，園內還有許多打卡點等著遊客來拍，目前為試營運期、免收費，歡迎民眾攜家帶眷來參觀。