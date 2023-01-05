日本政府防衛省日前確認3艘中國海軍艦艇，在日本沖繩縣與那國島及西表島間的日本鄰接區航行，距上次現蹤此海域已間隔約7年。

防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）公布資料指出，這3艘共艦分別是055型飛彈驅逐艦拉薩號（舷號102）、052D型飛彈驅逐艦（舷號124），及903A型綜合補給艦太湖號（舷號889）。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，海上自衛隊1月2日發現3艘共艦在與那國島東南方160公里處的太平洋航行。

3艘艦艇1月3日被確認經與那國島及西表島間、日本領海外側鄰接區海域朝東北方航行，之後又經釣魚台列嶼釣魚台（日本稱尖閣諸島魚釣島）西方約70公里海域北上。

中國海軍艦艇上次經過與那國島及西表島間鄰接區，是距今約7年前的2016年4月。共艦此次並未侵入日本領海。

3艘共艦上個月被確認經日本鹿兒島縣大隅海峽進入太平洋，中國海軍航艦遼寧艦等艦艇幾乎同時期在太平洋進行訓練，防衛省持續針對這些艦艇航行目的等進行分析。

防衛省派出海上自衛隊第1航空群P-1反潛巡邏機、第5航空群P-3C反潛巡邏機，及第12護衛隊的利根護衛艦進行情蒐與警戒監視任務。