輔英科大榮獲教育部「大專校院特殊教育特色學校獎」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

教育部首次辦理大專校院特殊教育服務與輔導人員服務獎選拔，團體獎全國有5所學校獲獎，輔英科大是南部唯一上榜，學務處諮商輔導中心楊瀚焜主任也獲頒友善校園大專校院傑出學輔主管獎，雙雙獲得教育部肯定。

輔英科大榮獲教育部「大專校院特殊教育特色學校獎」，早在2002年成立成立資源教室，取名為「向日葵家族」，校方鏈結全校的力量建立資源平台，打造「七心級」服務，包括導師班級輔導；輔導教官生活協助；資源教室輔導員個別化支持服務；心理師、社工師、及心靈SPA老師心理諮商及關懷輔導；特殊教育專家及身心科醫師諮詢；助理人員及耕心志工同儕互助；課輔老師課業輔導。

校方更鼓勵向日葵家族學生參加校內外競賽，曾參加中華民國學習障礙協會舉辦的「超越自己幸福繪愛學習障礙聯合畫展」、「專業英日文詞彙與聽力能力大賽」勇奪全南區賽亞軍、全國賽季軍佳績，創造生命的精彩。

另外，學務處諮商輔導中心楊瀚焜主任獲頒「友善校園─大專校院傑出學輔主管獎」，楊瀚焜從1999年即接任諮商輔導中心主任，從事學生事務及輔導工作超過23年，績效卓著，曾多次榮獲教育部頒發「功在輔導」、「樂育菁莪」、「立德樹人」、「功宏化育」等獎章肯定。

「慈悲沒有敵人、智慧不起煩惱」楊瀚焜身為輔英首位諮商心理師，在諮商輔導中心8600多個日子裡，結合諮商心理師、駐校身心科醫師及輔導員，一步一腳印建構友善溫馨的諮商環境，提供多元關懷、學生為本的諮商輔導服務。學校每學年舉辦約200場次的心理健康促進活動，諮商輔導個案超過4000人次，並從2018年度起舉辦情感教育月系列活動，促進學生擁有經營健康親密關係、處理衝突與建立正向人際關係的能力，減少憾事發生。