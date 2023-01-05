前台聯、國民黨籍立委羅志明與前海軍少將夏復翔疑似遭中共勢力吸收，到大陸接受招待並回台發展共諜組織。調查局高雄市調處日前發動搜索，帶回10多名涉案人，5日全數移送高雄地檢署複訊，晚間依發展組織罪向地院聲押。

據了解，羅疑似遭中共相中，在台尋覓親共的退役將領。羅看中夏在軍中人脈廣，找夏攜手合作，招募多名台灣退役將領，整團帶到大陸旅遊、飲宴，提供對岸統戰組織接觸、拉攏、吸收台灣退役軍官的機會，有發展共諜組織的嫌疑。

羅志明2000年前為國民黨籍立委，2001至2008年間轉為台聯，2009年轉回國民黨籍，曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元富土地開發公司負責人。

夏復翔為海軍退役少將，曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職。

檢調獲報展開追查，4日兵分多路帶回10多人到案，部分退役將領坦承赴陸旅遊並接受飲宴招待。檢方認為羅、夏兩人供詞有諸多疑點待釐清，傍晚複訊後向法院聲押。