世衛組織表示，大陸發表的新冠疫情情況不能反映事態，中方應該公開更詳細的、更準確的訊息。大陸外交部發言人毛寧今天（5日）在例行記者會中回應稱，新冠疫情發生以來，中方一直本著公開透明的態度，同國際社會分享有關訊息和數據，第一時間分享新冠病毒基因序列，為各國相關疫苗和藥物的研製作出了重要貢獻。中方長期與世衛組織保持密切合作，與世衛總部、西太區和駐華代表處三級機構保持著密切暢通的溝通交流管道。

毛寧表示，據不完全統計，新冠疫情報告以來，雙方就新冠疫情防控、救治、疫苗研發、病毒溯源等技術交流至少已經有60餘次。

毛寧表示，中國疫情防控措施優化調整以來，中方多次同世衛組織召開技術交流會議，包括：

2022年12月9日，中國國家衛健委同世衛組織駐華代表處舉行專題交流會，向世衛方面通報了大陸疫情防控救治的有關情況。

2022年12月30日，大陸同世衛組織再次舉行了新冠疫情防控技術交流會，雙方就疫情形勢、醫療救治、疫苗接種等技術性議題進行了交流。中方專家深入闡釋了優化防控政策的背景和依據，全面介紹了中國的疫情形勢。

1月3日，中方應世衛組織的邀請，派大陸疾控中心的專家出席了世衛組織新冠病毒進化技術咨詢小組會議，全面介紹了大陸近期的疫情形勢和變異株等情況。1月5日，世衛組織將舉行成員國通報會，中方已經組織專家屆時出席會議，進一步通報中國疫情防控的具體情況，並重點回應各方關切的技術問題。此外，中方各相關部門近期還通過全球流感共享數據庫，分享大陸新冠病毒感染病例的病毒基因序列。

毛寧表示，世衛組織曾多次向中方表示，中方同世衛組織進行的技術交流會開得非常好，取得了積極成效。

毛寧說，中方提供的有關訊息和數據有助於各國科學家瞭解中國的病毒演變情況，樹立了國際科學界對大陸防控的信心。事實證明，中方始終本著依法、及時、公開、透明的原則，同世衛組織保持著密切溝通，及時分享有關信息和數據。

毛寧表示，當前中國的疫情形勢是可控的，隨著中國疫情防控政策的調整，中方會繼續同世衛組織開展技術交流等活動。中方也希望世衛組織祕書處秉持科學客觀公正的立場，努力為全球應對疫情挑戰發揮積極作用。