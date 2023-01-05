不滿台18線公路沿線既有聚落被畫入國土保育地區第1類，嚴重侵害居民權益，多達5、600位山區居民今聚集在竹崎鄉公所公聽會表達心聲。（呂妍庭攝）

嘉義縣正在進行國土區畫畫分，今不滿台18線公路沿線既有聚落被畫入國土保育地區第1類，嚴重侵害居民權益，多達5、600位山區居民今聚集在竹崎鄉公所公聽會表達心聲，竹崎鄉長曾亮哲發言時突暴衝，指灣橋村住居多達6000人，又與嘉義市緊連，卻未被畫入城鄉發展區，質疑畫設草率，不但連飆兩次國駡，還嗆當鄉長覺得很丟臉，做到想去撞牆，語畢現場響起掌聲。

今到場陳情民眾指國土功能分區畫設不符現況，導致民眾耕作權、居住權和土地價值受損，要求國土區畫應參照使用現況，山區聚落不應分原住民或漢人進行合理國土畫分，山區飲用水水質水量保護區畫設明顯不合理，應檢討。

另居民也提到，南投清境，盧山山區，雲林草嶺，石壁，高雄六龜，寶來等山區，各縣府都有規畫為城鄉發展區或特定風景區，嘉縣台18線沿線既有聚落，更該畫為城鄉發展區，並提到頂湖地區非為原住民保留地，而是林務局的林班地，都可重為城鄉發展區，為何阿里山公路延線既有聚落不能改編？應比照辦理。

不滿台18線公路沿線既有聚落被畫入國土保育地區第1類，嚴重侵害居民權益，多達5、600位山區居民在公聽會表達心聲。（呂妍庭攝）

今到場陳情民眾指國土功能分區畫設不符現況，要求檢討。（呂妍庭攝）

陳情居民認為，山區居民土地代代相傳，土地所有權本屬現耕作人所有，政府不能巧取豪奪人民財產，畫為國土保育區第1類或因重新畫設影響居民未來房屋、土地的使用，要求修正。

因山區民眾反彈強烈，嘉義縣長翁章梁也發聲回應，指過去區域計畫法所管制的土地，大概在國土計畫法同樣被管制，確實山區有很多已是長久聚落，實際上卻維持在過去的管理狀態，確實相當不合理，希望大家一起來努力，嘗試爭取解套。

主持會議的經濟發展處江振瑋表示會先把大家的問題紀錄下來，了解每筆土地使用狀況，也強調沒說清楚前不會定案，另水質水量保護區屬經濟部的權責，會行文經濟部要求檢討，另針對曾亮哲的質疑，建議公所提出擴大都市計畫來修正。