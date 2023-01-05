網紅「小玉」朱玉宸在YouTube擁有百萬訂閱，2020年起利用最新AI「Deepfake」人工智慧技術，與助理莊姓男子合謀，將119位正妹網紅、名人的臉合成到日本AV影片，新北地院今年7月依違反《個人資料保護法》判處朱男5年6月。另外，高雄市議員黃捷等21名被害人也附帶民事求償，其中黃捷、一名空姐被害人一審各獲100萬元賠償，新北地院近期再判小玉、莊男賠償一名YouTube頻道主50萬元，全案可上訴。

小玉為吸引更多粉絲或追蹤者關注，增加網路流量，從2020年7月起在「台灣網紅挖面」推特帳號及粉絲團，多次上傳約30秒的合成換臉謎片，招攬網友加入粉絲團，不法所得約1300萬元，立委高嘉瑜、黃捷、藝人雞排妹等83名被害人都提出告訴。

刑事部分，新北地院依違反個資法各判處小玉5年6月徒刑，得易科罰金198萬元；莊男判處3年8月徒刑，得易科罰金132萬元，並沒收其犯罪所得。

黃捷等21名被害人附帶民事求償，提出10萬至百萬不等的賠償金額，新北地院去年12月間判處小玉、莊男賠償黃捷、空姐被害人各100萬元，法官認為，小玉、莊男使用原告的肖像製作深偽猥褻影片招攬會員販售牟利，顯然是營業、負面使用，有物化女性，侵害人性尊嚴之情。

另一名YouTube頻道主也向小玉、莊男提出100萬求償，小玉雖抗辯稱，沒有侵害頻道主的名譽權，不過法官認為，民法名譽權的侵害與刑法誹謗罪相同，不論是故意或過失都可構成侵權行為，小玉、莊男製成猥褻影像，讓社會對頻道主的評價有嚴重貶損，侵害其名譽權，由於頻道主曾當庭同意接受50萬元賠償，因此判處2人賠償50萬元。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。