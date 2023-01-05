HOGAN H630 深藍拼接皮革休閒鞋，2萬1000元。（HOGAN提供）

HOGAN情人節限定肩背包，2萬6800元。（HOGAN提供）

HOGAN H630情人節限定女款，2萬3300元。（HOGAN提供）

HOGAN 奶茶棕編織刺繡迷你手提肩背包，2萬6800。（HOGAN提供）

HOGAN 白色編織刺繡肩背包，4萬2800元。（HOGAN提供）

HOGAN 橘粉漸層肩背包，2萬9800元。（HOGAN提供）

HOGAN 燕麥白迷你手提肩背包，1萬8000元。（HOGAN提供）

藝人賈永婕日前出席Hogan春夏新品記者會時，透過媒體回應白冰冰透露於跨年夜上獻唱〈First Love〉之事，嗨喊「冰冰姐我準備好了」，希望有機會能和白冰冰同台壓軸高唱一曲，不會日文的她笑說要苦練羅馬拼音，並笑說「但我能會拉郁方一起，才不會墊底。」此次現身記者會，賈永婕以亮眼的紅色大學T搭配皮裙，秀出修長的美腿腳踩撞色設計的球鞋，塑造宛若大學生般的青春氛圍，也讓她大談與老公的甜蜜「初體驗」。

賈永婕過去曾於臉書發布2人高中時代同框的合影照，引起許多網友回應，今（5）日青春的裝扮讓她回想起與老公交往初期，曾回到兩人的母校約會，漫步於校園內並在當時首次牽手，並於該張照片的拍照地點獻上初吻，不過此次逛店逛到情人節限定商品，她卻笑說「情侶裝嗎？我跟我老公當然是可以接受，但如果能跟玄彬我會更開心啦。」並透露現在的家中的小情人其實是兒子，透露現在青春期抽高的他在穿搭上可有更多選擇，「我們有試過全家福，但母子裝目前還沒認真嘗試過，應該會被拒絕。」直言應該要祭出如電動打到飽的誘因才能成功。而被他看上想拿來當母子鞋的2023限定鞋款，是以H630高筒籃球鞋為原型，並以初戀般的純白色為基底，撞色搭配紅色鞋逮、鞋底，男女款則各自點綴不一樣的愛心圖樣，是低調質感的秀恩愛最佳方式之一。

另外賈永婕也透露自己的挑鞋秘訣，喜愛運動鞋款的他最注重的自然是穿著體驗，另外在設計方面顯瘦、可修飾腳型的楦頭、充滿豐富、精緻細節等設計，也是他注重的細節之一，如此次H630 全新系列，以簡約線條勾勒流線形輪廓，修飾腳型，而活潑的撞色、異材質拼接設計，增添青春活潑的氛圍，鞋內搭載的記憶鞋墊則讓穿著體驗更加舒適，因此成為賈永婕本次逛店準備帶走的候選單品之一。

喜愛更繽紛色彩的則可參考品牌熱銷的H601鞋款，復古的外型再加上運用絹印手法呈現的豐富層次，讓整體穿搭可搭配性更高，另外驚喜的是男鞋鞋底的增高小心機，透過內縮、鞋身向後延伸手法，將4.6公分的加厚設計巧妙地隱藏，即使細看也難以輕易看出一秒增高的秘密心機。