韓國國會副議長鄭宇澤上月底率團訪台，引發大陸強烈抗議。韓國外交部發言人任洙奭5日出面滅火，表示韓國政府保持尊重「一個中國」的立場，中方也充分理解韓方此一立場。

中國駐韓國大使館5日表示，鄭宇澤訪台嚴重違背一個中國原則和中韓建交公報精神，與中韓友好關係發展背道而馳。中方對此表示堅決反對和強烈抗議，並已向韓方提出嚴正交涉。

韓聯社報導，韓國外交部一名官員接受記者採訪時說，已通過外交管道向中方轉達「尊重一個中國的立場」，中方也十分理解韓方立場。當被問及是否通過外交管道向中方強調，訪台是議員們自行組織的活動？該官員只表示，已向中方解釋了韓方立場。

據報，韓國國會「韓台議員親善協會」會長趙慶泰議員上月31日低調率團訪台，期間曾晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃等。

韓聯社指出，此次是韓台議員親善協會自2019年之後首次訪台。韓國外交部方面已強調這並非官方活動，而是個別政治人士的行為。