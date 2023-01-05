法務部行政執行署彰化分署執行今年首場法拍，位處彰化縣北斗鎮螺青段，面積 619平方公尺、187坪土地，吸引不少買家詢問，地主是失蹤人口被宣告死亡，累計積欠地價稅12萬元，但土地以1366萬8888元拍定，足以抵償欠稅，綽綽有餘，還可挹注國庫為數可觀的土地增值稅約270萬餘元。

彰化分署執行官李鴻明表示，地主是民國前3年出生的鄭姓男子，因列為失蹤人口，於2018年經彰化地方法院裁定宣告於46年1月1日死亡，多年來無人繳納地價稅，經彰化縣地方稅務局移送彰化分署強制執行。

彰化分署指出，移送到彰化分署執行的地價稅是從2014至2020年，總計欠稅12萬元，之前情況不得而知，前年和去年可能尚未移送，因鄭男名下土地，是產權複雜之共有地，閒置多年未能開發利用，共有人於2021年向彰化地方法院訴請判決分割。

彰化分署表示，鄭男持分最多而分得前窄後寬地形的錢袋地，在民俗風水上有招財進寶之意涵，分割後的土地不僅產權單純，鄰近有國小、超商，生活機能相當便利。去年就公告拍賣該筆土地，於前日進行第4次拍賣，底價1300萬元，超優惠底價吸引不少買家詢問，最終以1366萬8888元拍定。

彰化分署每月舉行兩次不動產聯合拍賣會，為每月第1、3個星期二下午3時開標拍賣。民眾如有參加競買興趣可連結彰化分署官網查詢相關不動產拍賣訊息。