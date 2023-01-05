中央銀行宣布，1月13日(週五)至1月19日(週四)，計5個營業日開放兌換新鈔，在臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行(郵局)為本年指定兌鈔地點。

中央銀行表示，於新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

為加強服務民眾，央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於本行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖(https：／／reurl.cc／nZO316)及QR Code，方便民眾使用手機查找。並於本年1月11日至1月18日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行(郵局)名單。

對於近期出現偽鈔行騙，中央銀行表示，為維護國家幣信及現金交易安全，除持續積極配合警檢調機關，打擊非法偽造貨幣行為外，將於近日於主要購物商圈派送新臺幣防偽宣傳單，供商家及民眾參閱，並籲請多留意偽鈔辨識，以維護自身權益。

央行強調，新臺幣防偽功能良好，截至目前，警政單位查獲的偽鈔，仿真度均不高，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，即可辨識真偽。有關防偽辨識之詳細說明，請上本行官網（網址：https：／／www.cbc.gov.tw／tw／cp-1089-56536-0054F-1.html）或中央銀行券幣數位博物館網站查詢。

央行重申，法律明定對偽造新臺幣犯罪行為將處以重罰。依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，請勿心存僥倖以身試法。民眾如發現製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，本行將酌予核發檢舉人獎金。