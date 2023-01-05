行政院長蘇貞昌今（5）日終於拍板定案，超徵稅收將以每人發放6000元的方式與全民共享，另由於執行普發現金政策，及近日高雄市長陳其邁表態力挺，外界也出現對蘇繼續留任閣揆的討論。前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，蘇貞昌一定會留任，因為總統蔡英文還需要蘇幫忙對付副總統賴清德。

郭正亮指出，現在蘇內閣的民調已經跌到35%以下，民進黨如果真的是為了選舉好，怎麼會把蘇留下來呢？第一個留任的邏輯是，假如國安會秘書長顧立雄準備要接閣揆，有蘇貞昌在可以讓政務更容易上手；那如果是前副總統陳建仁準備出任行政院長，陳對政務更不熟，需要蘇貞昌的幫忙。他也坦承，蔡英文現在手上是真的沒有好的閣揆人選。

至於不能換蘇貞昌的第二個原因，郭正亮強調，是因為蘇輩分高，可以幫忙小英對賴清德扮黑臉，因為蘇貞昌是個很靈敏的人，他一定會嗅到小英的需求，這個角色定位可說是無可替代。他也嘲諷，目前能保住蘇貞昌位子的就是蔡英文，「而老人家的心願、他的表情無不呈現出好想留任喔。」

不過郭正亮也質疑，閣揆能不能坐得穩還要觀察蘇貞昌接下來的表現，未來會不會調整？會不會繼續在總質詢跟國民黨硬幹？被人家說傲慢自大毫無改過？又或是蘇貞昌，「把沉默螺旋當真，自以為像萬眾拱月」。