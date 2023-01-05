中概股受到追捧，隔夜那斯達克金龍中國指數大漲8.57%，激勵港股周四高開502點或2.4%。上午公布的中國財新服務業數據優於預期，也提振市場人氣。

周四香港恆生指數升259.06點或1.25%，為21052.17點，並為新年過後的連3漲，3日總共升了1270.76點。國企股(H股)升106.90點或1.51%，為7172.43點。交易所今日成交金額為1741億港元。

重量級的藍籌股皆上漲，阿里巴巴升3.3%，騰訊升1.4%，美團升5.2%，京東升2.7%。

然而市場仍在權衡中國鬆綁防疫封控的影響。部分投資人認為，儘管許多殯儀館和醫院都已經不堪負荷，但是一旦疫情過了高峰期，民眾生活和支出都恢復正常，眼前問題將獲得解決。

星展銀行策略師說：「未來可能會有小插曲」。「我們給中國6個月的時間來適應這個過程」。

此外中國人行周三晚間指出，將加大融資支援力道，以刺激內地消費和關鍵投資計畫，並支持穩定的房地產市場；並且力拚人民幣匯價的穩定。

內需的餐飲股全面上升，海底撈升4.4%，九毛九漲5.2%，呷哺呷哺升1.9%。

啤酒股也上升，青島漲3.1%，百威升3.5%，華潤升5.3%。

周三大跌9.8%的舜宇光學，反彈升7.7%，報92.9港元。