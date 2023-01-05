國際貨幣基金（IMF）副總裁 Gita Gopinath周四接受英國《金融時報》訪問時表示，美國的通膨尚未「度過難關」，聯準會宣布其抗通膨戰役取得勝利仍為時過早，她並敦促該美國央行今年繼續升息。
Gopinath表示，聯準會必須維持具限制性的貨幣政策，直到薪資以及非食品或能源產業的通膨出現非常明確且持久的下降，「如果你看一下勞動力市場的指標，如果你看看通膨中非常棘手的部分，像是服務業通膨，我認為顯然美國在通膨方面尚未度過難關」。
美國勞工部周三公布職缺和勞動力流動報告（JOLTS）報告，去年11月職缺數為1045.8萬個，超出市場預期的1005萬個與10月份的1033.4萬個，顯示在央行升息抑制通膨之際，美國勞動力市場仍然強韌。
此外，Gopinath預期短期內中國經濟將受到重大打擊，而隨著需求復甦，其經濟可能在今年晚些時候反彈。
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