偉康科技(6865)1月11日以每股承銷價58元掛牌上櫃，初次上櫃的公開申購作業於今日完成抽籤。根據統計參與偉康初次上櫃公開申購合格件數達230,357件，總計凍結市場資金約134億元，中籤率為0.10％，為近一年來新上市櫃公司次低中籤率，僅高於去年聯發國際的0.05％。偉康搭上這一波金融科技與AI資安議題大趨勢的新經濟軟體股熱潮，成功引爆新一輪股民搶購熱潮。以今日均價88.35元價計算，溢價52.3％。

偉康主要提供數位金融與數位身分SaaS解決方案，在數位金融方面，偉康為協助金融業數位轉型的重要推手，金融業營收占比約8成，國內7成銀行為偉康長期合作夥伴。在數位身分方面，FIDO市場即將迎來高速成長爆發期，近期政府大力推動零信任網路計畫，金管會亦發表「金融資安行動方案 2.0」鼓勵金融機構採用零信任網路部署，偉康布局FIDO技術，甫於12月正式通過政府零信任網路身分鑑別功能，可謂雙喜臨門，FIDO技術由行政院國家資通安全會報技服中心所認證，未來將可協助政府公部門陸續導入零信任網路資安環境。

FIDO產品不僅受惠於此波數位身分商機引爆，客戶將從金融業延伸跨入所有產業，並將開拓東南亞市場，為未來成長注入新動能。