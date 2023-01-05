花旗（台灣）銀行今（5）日舉行董事會，通過由前花旗集團菲律賓區總裁安孚達（Aftab Ahmed）接替日前退休的莫兆鴻出任董事長，並將呈報主管機關核准。去年12月，莫兆鴻宣布自花旗集團退休，辭去花旗（台灣）銀行董事長暨花旗集團台灣區總裁，並自2023年1月1日生效，Aftab將接任其職位。Aftab在花旗服務逾40年，曾任花旗台灣消費金融事業群營運長，對台灣市場有相當了解。

花旗集團感謝莫兆鴻先生近六年來對花旗台灣的重要貢獻，並相信Aftab將繼續帶領花旗台灣成長。Aftab出任花旗（台灣）銀行董事長一職由董事會選任並將呈報主管機關核准。花旗集團北亞與東亞區事業群負責人Tim Monger表示：「台灣是花旗在亞太地區最重要的市場之一；我們在台灣的企業金融業務，居市場領導地位，並致力推動負責任金融及企業永續成長。我期待Aftab持續推動花旗台灣業務成長，並進一步支持我們的客戶。｣

Aftab表示：「非常感謝莫兆鴻先生28年來對花旗集團的貢獻，花旗台灣在他的引領下，業務一直維持強勁表現，並順利推動消費金融業務轉移。我期待在此一基礎上，持續支持客戶，並致力推動台灣業務成長。」

莫兆鴻表示：「花旗台灣匯集市場上最優秀的菁英，以台灣的頂尖團隊及Aftab 40多年在區域管理階層、技術和業務方面積累的豐富經驗，花旗台灣將持續閃耀茁壯。」

在莫兆鴻的帶領下，花旗台灣以ESG戰略核心競爭優勢，成功協助客戶實現永續成長，奠定堅實基礎。花旗台灣同時連續第26年榮獲FinanceAsia「最佳國際銀行」、第19度蟬聯The Asset Triple A「最佳國際銀行」，並獲得Euromoney 「最佳銀行」及Asiamoney「最佳國際銀行」之榮譽。

在此之前，Aftab曾擔任花旗集團多個高階主管職務，包括埃及區總裁、匈牙利區總裁、巴基斯坦消費金融事業群負責人、紐西蘭企業金融負責人、北美零售分行拓展暨營運主管、新加坡消金財務主管暨亞太區銷售發展總監，亦曾在台灣及德國擔任消費金融事業群營運長。

在他橫跨多個區域的業務及領導團隊角色中，Aftab積極參與並推動花旗在個別國家與區域市場的計劃，包括拓展分行版圖、吸引客群並深化關係，以及建構穩健的投資組合。他深信，領導者不只要帶領員工達成目標、創造績效，更要親身指導，盡己之力，促進團隊持續成長、多元發展。