出國旅遊潮回溫，旅遊平台KKday今發佈「解封後海外旅遊趨勢洞察」，台灣市場海外商品業績自去年10月13日解封後，至12月底已較解封前成長超過5倍，6成民眾已將心儀海外商品加入收藏清單，解封後已出國的民眾，更有超過1成5再次回購2023年海外遊程，再次出遊目的地前3名依序為日本、韓國、泰國，日本占比高達6成。

KKday調查，去年11月至12月份海外旅遊熱門目的地前5名，由日本奪得冠軍，接著為韓國、泰國、美國、澳洲。至於國人最愛的日本，人氣目的地前5名依序為大阪、東京、京都、岐阜、北海道拿下。

海外商品人氣類別銷售排行，樂園景點、郊區行程、交通接駁，以及特殊體驗受到青睞，且以全球的迪士尼與環球影城堪稱全站人氣王。

KKday指出，進一步探究熱賣海外商品，「樂園景點」除了全球的迪士尼樂園與環球影城外，新加坡濱海灣花園也因為阿凡達魅力再次席捲全球而受到歡迎；「郊區行程」則以富士山周邊景點、韓國首爾近郊滑雪系列、法國巴黎聖米歇爾山最具代表性；海外自由行旅客最在乎的「交通接駁」，以日本JR Pass、歐洲鐵路通行證、各國機場交通接駁商品表現最為亮眼；不少人為了深入在地風土民情會選擇「特殊體驗」，以瑞士因特拉肯滑翔傘體驗、澳洲亞拉河谷熱氣球之旅、和服／韓服體驗最熱銷。

至於商品客單價最高的海外目的地依序是美國、歐洲、加拿大、瑞士，平均客單價可突破萬元，話題性十足的極光多日遊，包含阿拉斯加5天4夜極光之旅、芬蘭2天1夜北極光之旅、黃刀鎮5天4夜極光之旅，以及當地特色體驗活動，包括夏威夷直升機飛行、瑞士高空跳傘、芬蘭極地探險號破冰船、北極玻璃屋體驗等，可見國人對於各地戶外體驗活動十分青睞。