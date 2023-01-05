隨疫情趨緩，民眾外出意願大增，鮮魚箱銷量較不理想，竹圍漁港也湧入許多購買海鮮的民眾。圖為竹圍漁港魚貨直銷中心。（桃園區漁會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市過去疫情期間執行百工百業紓困振興計畫，其中由農業局輔導桃園區漁會推出的線上購物、宅配到家「鮮魚箱」，販售各式不同組合的新鮮漁獲，獲消費者支持，1年半熱銷4800箱。桃園區漁會表示，現已暫時停賣，正籌備新組合，提供民眾新選擇，盼大家繼續支持。

桃園區漁會自2021年5月中旬開始推出鮮魚箱，因當時國內疫情持續，民眾擔心出門購物會有群聚風險，故線上購物、宅配到家的零接觸服務相當熱門，又能吃到新鮮漁獲，受到消費者喜愛。

桃園區漁會表示，鮮魚箱內含石斑、鱸魚、鯛魚、鯖魚、蒲燒鰻、白帶魚、白蝦仁、小管、白蝦、花枝丸等，都是台灣人常吃的海鮮種類，分A、B、C三款，價格介於800至2000元不等。且隨節日變化也有不同組合，去年過年期間推出年節鮮魚箱禮盒，中秋節也有新組合，經統計截至去年11月中旬，共熱銷4800箱。

曾購買鮮魚箱的林姓民眾說，不用出門就能買到新鮮海產非常方便，且在家簡單處理一下就能烹調上桌，他也有多買幾盒當禮物送親朋好友，希望漁會繼續推出不同組合。

隨疫情趨緩，民眾外出意願大增，鮮魚箱銷量較不理想，竹圍漁港也湧入許多購買海鮮的民眾，據統計，去年8月初至去年11月中旬，共售出108箱。桃園區漁會總幹事陳義成說，目前鮮魚箱正在籌備全新組合，故暫時停賣，至於2023新年組合則正與廠商接洽中，預計在農曆過年前推出，盼各界繼續支持。

農業局漁牧科提到，近年輔導桃園區漁會推出鮮魚箱，農業局協助執行廣告、行銷等工作，也會在市府與民眾間的官方群組貼上相關資訊，目前漁會正在更換產品組合，農業局也協助新的包裝設計，日後也會繼續幫忙推廣。