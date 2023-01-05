南亞科(2408)周四公布營收，2022年12月份自結合併營收為新台幣24.00億元，月減少13.38%、年減少65.40%，已連9個月下滑，並創下2012年12月以來的10年新低紀錄。去年第四季營收79.53億元，季減27.83%、年減62.83，也跌破百億元營收關卡。累計去年全年合併營收為新台幣569.52億元，年減少33.47%，創下三年新低水準。南亞科並於下周二1月10日召開線上法說會，將說明2022年第4季營運狀況。

受到大陸疫情、俄烏戰爭、全球通膨、各國升息等逆風，均衝擊記憶體市場景氣。美國記憶體大廠美光並宣布全球裁員一成、停發獎金等措施，以因應DRAM市況不佳狀況。全球大廠也以減產減緩供過於求窘境，但目前供給減少的效益還未顯現，需求也尚未跟上。

南亞科營運方面，DRAM去年第四季處在客戶庫存調整期，價格跌幅擴大，今年第一季受到大陸疫情仍躊躇，加上首季傳統淡季，營運恐持續有壓。