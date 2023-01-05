胡宇威表示想帶未婚妻陳庭妮參觀。（寬宏藝術提供）

胡宇威。（寬宏藝術提供）

胡宇威今（5日）參觀「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」，對深海、外太空很有興趣的他，看到展區內的互動、觸控設施，興奮的表示想再帶未婚妻陳庭妮一起來，但可惜等他完成實境節目、戲劇、舞台劇的演出，就換陳庭妮投入拍攝，2人的時間對不上。

近期忙於拍攝寵物實境節目《TOP DOG回家》的他，重心、時間安排都以毛小孩為主，「看預告就還蠻開心的，完全是個實境秀，沒有set任何一個效果，有意外也有好笑的，有歡樂有悲傷」；在節目中照顧浪浪的他，坦言最近遇到挫折，「因為養了1、2個月，慢慢有感情，看牠們越來越黏我，又要帶牠適應新的家、認識新的人，心裡就會難過，但給毛小孩一個家這事，很有意義很溫暖」。

胡宇威1月27日將在小巨蛋表演《極限震撼》，他感性表示很感動能到小巨蛋表演，「因為之前有一些低潮、壓力，可以在舞台上好好的奔放奔放，我會帶來100％的自己」，他也提到看過舞蹈影片後，覺得需要老師教導，目前都在練習音樂跟舞蹈協調。此外，胡宇威也透露已經投入新戲的拍攝，「新的一年可以說是非常忙碌，但這是好事，戲劇的角色可能會有穿白袍，也不一定，要保密」。