第四屆台中購物節已於去年12月24日結束，根據經發局統計，登錄金額超過358億元，創下史上最高紀錄，5日由市長盧秀燕與代言人林美秀抽出壓軸大獎市微笑101精品好宅，日前剛花84萬元買車子的周小姐幸運抽中最大獎，接到盧秀燕電話時直呼太高興了，盧秀燕也說，買車子抽中房子，是今年最幸運的人。

壓軸抽獎活動由現場來賓逐一按下搖獎機、組合抽出數字，從近一億張抽獎券抽出好宅大獎得主，盧秀燕、林美秀現場Call out中獎人恭賀，「產業專屬抽」壓軸獎項3台百萬油電車，分別由吳小姐、褚小姐、彭小姐得獎；好宅得主則由住北屯的周小姐抽中。

盧秀燕指出，台中購物節第一屆登錄成績為25億元、第二屆90億元、第三屆291億元，第四屆更創下歷史最佳紀錄，登錄消費金額突破358億元，且第四屆台中購物節在沒有中央發放的振興五倍券加持下，仍創造如此佳績，感謝商家和市府攜手，齊心齊力促銷成功。

盧秀燕表示，非常感謝麗寶集團不僅在台中發展，也勇於回饋社會，連3屆贊助台中購物節，繼「微笑世紀2雲品特區」和「微笑之心」，這屆再度提供「微笑101」一戶精品好宅兩房一廳，去年11月剛完工，生活、交通機能都相當完善，也感謝代言人林美秀發威，第四屆台中購物節APP下載次數超過185萬次，幫助商家拼經濟。

盧秀燕說明，第四屆購物節總獎金超過3億元，共7人成為百萬富翁，近百人得到10萬購物金；活動期間她也看到很多公司貼出紅榜，公告消費者在此商家抽出大獎，以此增加買氣，代表不僅在地商家賺錢，消費者更能受惠，共創雙贏。