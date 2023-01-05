針對新竹市政府5日上午新竹棒球場場勘記者會表示，新竹棒球場2次場勘過程發現排水、淺層土壤有廢棄物等狀況，短時間內難以改善，因此新竹棒球場不會爭取舉辦今年經典賽（WBC）官辦熱身賽，體育署運動設施組專委黃幸玉回應，從去年7月發生球場場勘後發現品質不佳等問題後，一直有持續關注後續改善進度，目前是因為新竹市長高虹安認為球場有缺失，屬於市政內部，會由新竹市政府負責改善，體育署會待球場驗收完成、沒有問題後，才會將補助款尾款撥給新竹市政府。

黃幸玉表示，去年發生新竹球場爭議後，體育署有邀請棒球界熟悉球場的專家履勘，提供改善意見，也持續關心球場改善進度、狀況，5日是新竹市長高虹安說明球場問題短時間內難改善，屬於市政內部所轄球場檢核，如果檢核缺失，就由市府改善完成，體育署在補助款尾款撥放方面，會等球場驗收、確保場地無虞，正式報告送到體育署，才會撥付尾款，體育署運動設施組也會繼續追蹤市府針對球場改善進度。

體育署運動設施組科長許瑞蓁補充，新竹棒球場向體育署申請台幣6億元補助，目前還剩5％、3千萬尾款待撥放，必須等到新竹市政府服將球場驗收完成後，提交報告後才會撥放，至於針對棒球場建設規範，有相關分級分類參考手冊，之前也有委託台體大做20座棒球場場刊，提出各級共四級設置標準，包括排水、洩水坡度規範等等，對於新竹棒球場要求也有三大項，分別是場地安全、選手休息區、觀眾觀賽環境改善，都會提供相關建議讓新竹市政府改善。