大立光（3008）自行結算2022年12月合併營收為40.15億元，較2022年11月營收衰退23％，亦較2021年同期衰退11％，呈雙減，2022年第四季合併營收143.90億元，較2022年第三季成長7％，較2021年同期成長10％；累計全年合併營收476.75億元，較2021年成長2％，順利終結營收連三年走跌的窘境。

展望元月表現，由於元月適逢農曆過年，受限於工作天數減少，預估元月拉貨將較2022年12月下滑。

苗縣政府泰安鄉原民家庭服務中新 元月3日起啟動新專隊
買氣移前 元月車市下探3.8萬輛
多數美企財務長預料資本支出不會衰退
#大立光 #合併營收 #元月 #衰退 #同期