大立光（3008）自行結算2022年12月合併營收為40.15億元，較2022年11月營收衰退23％，亦較2021年同期衰退11％，呈雙減，2022年第四季合併營收143.90億元，較2022年第三季成長7％，較2021年同期成長10％；累計全年合併營收476.75億元，較2021年成長2％，順利終結營收連三年走跌的窘境。
展望元月表現，由於元月適逢農曆過年，受限於工作天數減少，預估元月拉貨將較2022年12月下滑。
大立光（3008）自行結算2022年12月合併營收為40.15億元，較2022年11月營收衰退23％，亦較2021年同期衰退11％，呈雙減，2022年第四季合併營收143.90億元，較2022年第三季成長7％，較2021年同期成長10％；累計全年合併營收476.75億元，較2021年成長2％，順利終結營收連三年走跌的窘境。
展望元月表現，由於元月適逢農曆過年，受限於工作天數減少，預估元月拉貨將較2022年12月下滑。
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