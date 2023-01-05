感謝旅客支持，北投大地酒店推出「虎辭勝歲住房專案」，即日起至1月19日前只要是生肖屬虎的朋友，或名字中有虎字的貴賓，每房加贈餐飲福氣金2,000元，可於館內三間餐廳消費抵用。另為迎接金兔年，年節期間特別為房客設計了多元有趣的活動，既可以抽福袋試試手氣，也能參與財神爺快閃、打卡送可愛餅乾、春聯DIY等豐富遊戲。

「虎辭勝歲住房專案」售價10,800元，限平日週一至週四使用，訂房時選擇該專案，於入住時出示身分證佐證生肖或姓名，每房贈送2,000元餐飲福氣金，可於大地酒店館內奇岩一號中餐廳、喜歡西餐廳、月兒彎彎涮涮鍋等三間餐廳使用，自由選擇喜愛的餐點。該專案另提供翌日早餐兩客、The Gaia SPA 500元折價券，睡前還有悠哉的Happy Hour時光，讓身心都能得到最徹底的解放。

今年春節年假長達10天，大地酒店從除夕開始就設計了豐富的春節活動，入住或泡湯、用餐的旅客，皆可購買福袋來試試兔年的手氣，福袋一個售價1,888元，頭獎為價值超過3萬元的「丹鳳套房一泊一食住宿券」，另外還有獨立湯屋及大眾風呂泡湯券、法國精品Hermes沐浴備品組、美食餐飲券等多項好禮，獎品總值高達33萬元。另有財神爺不定時在館內快閃，帶給訪客滿滿的驚喜；拍照打卡再送兔子造型手工點心，並提供房客免費的春聯DIY體驗，可以製作自己喜愛的春聯，帶回家當作美好的紀念。