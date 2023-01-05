36歲藝人林宜融2007年參加第二屆《超級星光大道》，並拿下第5名的好成績，不過她後來選擇轉換跑道，曾擔任新聞主播，現職則是音樂老師。去年7月她無預警宣布結婚、懷孕，讓粉絲又驚又喜，時隔半年，今(5日)她的小孩「小薯球」突然提早1個月降臨世間，如今還在保溫箱中觀察。

林宜融5日透露剛生下一子「小薯球」，由於比預產期提早1個月左右出生，加上有早產兒常見的問題，狀況未完全穩定，好在夫妻倆去查看小孩情況時，護理師告知寶寶的胃口很好，讓她打趣稱：「跟媽媽一樣愛吃！」，並寫下願望：「祝福小薯球平安健康長大，爸爸媽媽愛你！」言語中洋溢著滿滿母愛。

護士向林宜融說小薯球很有胃口。(圖/林宜融 FB)

林宜融也曬出「小薯球」的出生照，可見小孩的腳丫露在被子外頭，身旁圍繞著白色管線，頑強的生命力，令網友們感到非常動容，紛紛留言寫下：「希望寶寶提早退房，健康平安就好！」、「哇哇恭喜妳，媽媽要記得休息哦！」、「我女兒早產1個半月，現在活潑古靈精怪得很」、「媽媽辛苦了，要做好月子哦！」、「以後長大會很懷念這樣的小腳丫」、「加油！新手爸媽一切平安！」