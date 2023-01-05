「南拳媽媽」暌違15年合體推出新單曲〈我回來了〉，人在蘇州的南拳媽媽3名團員合體後，近日接受電台節目POP Radio《幕前幕後偷偷看》訪問，因主持人toto當年曾帶著一、二代南拳媽媽跑通告，與他們有著滿滿的回憶與情誼，他們笑說以前很怕接到toto電話，因為一接到就表示被媒體拍到什麼，宇豪第一時間笑說應該是Lara與彈頭接到的電話最多。

他們表示其實5年前南拳媽媽10週年就有想過要合體回歸，但團員都有拖延症，張傑開玩笑把責任丟給Lara，幽默表示因為Lara很紅不願意回歸，現場立刻遭到Lara嚴正抗議，Lara也表示現在他們更成熟、更了解彼此也更有默契；首波新歌〈我回來了〉由張傑填詞譜曲，5年前想要回歸時就已著手創作，張傑笑說因為當時宇豪在忙著跑馬拉松，Lara忙商演，所以就由他把大家這些年的過程跟經歷融入歌曲中完成作品。

這首歌配唱過程很順利，張傑笑說這次跟Lara沒吵架，宇豪也自己一氣呵成，只有彈頭如同既往依然是錄音最久的，宇豪笑說沒吵架是因為Lara現在比較不淘氣，又惹的現場大家一陣哄堂大笑。說到每個人還有什麼預計想做的目標或計劃，宇豪語出驚人地表示想演戲，笑說之前有演電影，也一直對演戲很有興趣，角色上不設限，但想向非常喜愛的藝人周星馳看齊，挑戰搞笑角色或小人物或扮醜都可，也能透過角色帶給大家正能量，至於床戲就暫不考慮會害羞；他期許自己今年可以跑一場馬拉松，突破3小時紀錄。

張傑則笑說年紀到了，所以健身很重要，目前生活重心都放在幕後製作跟健身上，這些年開了音樂公司也想簽新人培養更多音樂人才，他每年參加自然健美比賽 ，希望之後有機會籌備比賽推廣自然健美。Lara之前跟姊姊一起開多媒體公司還拍電影，當時什麼都做還幫忙訂便當，成長很多，她說也終於理解了工作人員角度，她15歲入行，一路在工作中長大，現在開始懂得注重生活品質，接觸冥想跟瑜伽，也透過自媒體分享有意義的事物給大家。更多精彩訪問內容都在POP Radio本週日（8日）晚上播出的《幕前幕後偷偷看》節目中。