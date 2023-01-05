永豐銀行全新推出「小蜜豐點數平台」，旗下銀行存戶或信用卡客戶可參與多元任務蒐集小蜜豐點數－「金Bee」。永豐銀行表示，為打造金融生態圈並發展點數經濟以強化客戶忠誠度，透過直覺式「好集點‧好管理‧好兌換」一站式平台，滿足客戶自金融場域延伸至生活消費的多元需求。

永豐銀行表示，即日起，完成指定任務天天送金Bee，從網路銀行點數專區，可立即查看個人金Bee點數或兌換商品好禮及超過六大類、百項商品；未來將持續拓展跨品牌、跨平台應用，擴大點數使用場景。

調查顯示，全球忠誠度管理市場規模在2021至2026年間年複合成長率將達22.7％，顯示企業願意投入更多資源建立可持續的客戶關係。永豐銀行表示，點數經濟有助提升客戶忠誠度並深化互動。永豐銀行客戶從MMA金融交易網、行動銀行APP或DAWHO APP，輕鬆找到小蜜豐點數平台，享受便利的累點兌換服務；小蜜豐點數平台提供「住、行、食、玩、樂、家」六大類，從電子禮券、餐廳美食、生活家電、渡假住宿到機場接送等超過百項商品，滿足不同客層的多元需求。同時，金Bee還可與信用卡點數合併兌換商品，累積滿金Bee 50點也可兌換等值刷卡金50元。

為歡慶小蜜豐點數平台全新上線，永豐銀行展開一系列採金Bee集點活動，首先LINE粉限定活動（限量），1月底前透過永豐LINE官帳並首登小蜜豐點數專區，可獲得金Bee 5點；活動期間完成指定任務：首次登入DAWHO APP或小蜜豐點數專區（需登錄）可享金Bee 100點或是完成線上換匯可享金Bee 5點等。同時，即日起至1月29日前，小蜜豐LINE超萌貼圖大放送，將永豐銀行LINE官方帳號加好友，即可免費下載，讓小蜜豐陪你拜年及天天分享日常好心情。