由於新冠肺炎疫情，民眾因擔心到醫療院所增加染疫風險，導致癌症篩檢量下降，南投縣在疫情爆發後2年的篩檢量減少51％，共6萬2950人；衛生局長陳南松提醒民眾，早期篩檢發現，早期治療很重要。

陳南松指出，根據國民健康署資料顯示，子宮頸抹片檢查可降低約70％子宮頸癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查，可降低23％大腸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41％乳癌死亡率；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣男性26％死亡風險，因此呼籲符合癌症篩檢資格的鄉親，定期到醫療院所接受篩檢。

籃先生退休後，到名間鄉衛生所當志工，幫忙保健防疫業務，看到民眾到衛生所做癌症篩檢及成人健康檢查，自己也意識到要做成人健檢及大腸癌篩檢，經檢查結果為陽性，轉介到南基醫院做大腸鏡檢查，經診斷為大腸瘜肉（癌前病變），已完成切除，後續追蹤良好。

南投縣各衛生所及醫療院所，不受新冠肺炎疫情影響，持續辦理各鄉鎮社區設站篩檢，請民眾做好防疫措施（戴口罩、勤洗手），踴躍前往接受癌症篩檢，如篩檢結果異常，後續務必遵循醫囑，做進一步的確診檢查，達到早期診斷，早期治療效果。

符合篩檢資格民眾，請攜帶健保卡至當地衛生所，也可至醫院癌症篩檢櫃台，或健保特約診所篩檢；詳情可至中央健康保險署網站查詢成人健檢、婦女子宮頸癌抹片檢查、婦女乳房檢查、口腔黏膜檢查、定量免疫法糞便潛血檢查的預防保健特約院所。或洽衛生局專線電話（049）2222473轉675。