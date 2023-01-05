湖口鄉環保公園挖出約1萬2千平方公尺廢棄物，沒有經費清除，請立委林為洲協調軍方負責清除經費。（林為洲辦公室提供／羅浚濱新竹傳真）

湖口鄉湖南村軍方用地移撥給鄉公所做為環保公園，動工開挖時發現被不肖業者掩埋大量廢棄物，預估有6萬立方公尺，國防部編列經費由鄉公所清除，但廢棄物愈挖愈多，清除經費無著，立委林為洲5日邀國防部等單位會勘，成功爭取2期清運計畫2.4億元，還給湖口鄉乾淨的綠地。

湖口鄉長吳淑君表示，2015年國防部同意移撥在湖南村10公頃軍用地給湖口鄉公所，打造一處新的觀景休閒公園，想不到在2016年開挖時，發現大量廢棄物，後確認有約有6萬立方公尺的廢棄物。

因當時土地所有權人還是軍方，地方向立委林為洲陳情及協調後，軍方同意負起清除責任，由國防部編列3.7億元，委託湖口鄉公所代為執行清除。

清運工程由2020年3月底動工，同年10月完工，清除6萬立方公尺廢棄物的區域開闢為環保公園，但在施作過程中，意外挖出約1萬2千平方公尺廢棄物，沒有經費清除，公所再度向立委林為洲陳情。

林為洲邀集國防部、環保署、新竹縣環保局、湖口鄉公所等單位，前往湖口鄉湖南村環保公園會勘。林為洲指這些廢棄物存在幾10年，難以追查是誰棄置，當初軍方編列預算要將所有廢棄物清除，但沒想到後續挖出更多。

湖口鄉公所規畫2期清運計畫給新竹縣環保局，估計經費要2.4億元，經林為洲協調後，成功向軍方爭取到這筆清除經費，若順利在3月成功招標，預計花費10個月將廢棄物清除並解除列管，湖口鄉公所將結合地方特色，規畫成全縣最大的環保公園。