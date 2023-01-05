搶攻春節連假住房，大地酒店特別推出「虎辭勝歲」住房專案，即日起至2023年1月19日前，只要是「生肖屬虎」，或名字中有「虎」字(如虎、琥、彪等皆適用)的貴賓，每房加贈餐飲福氣金2000元，可於館內三間餐廳消費抵用。另為迎接金兔年，年節期間特別為房客設計了多元有趣的活動內容，既可以抽福袋試試手氣，也能參與財神爺快閃、打卡送可愛餅乾、春聯DIY等豐富遊戲，過年就要熱熱鬧鬧、開開心心。

大地酒店總經理陳惠慈表示，虎年是充滿挑戰與收穫的一年，大地酒店在這一年突破了大環境的考驗，過程中得到許多貴賓的支持與愛護，現在正是我們回饋的時候。展望金兔年，大地酒店在春節提供豐富的福袋獎項，有趣好玩的遊戲內容，歡迎所有貴賓一同來歡慶新年。大地酒店未來也將定期推出多種優惠方案，並持續創造更精采多元的人文、藝術之旅，為喜愛北投及大地酒店的旅客持續耕耘及努力！

「虎辭勝歲住房專案」限平日週一至週四使用，訂房時選擇該專案，並於入住時出示身分證佐證生肖或姓名，每房贈送2000元餐飲抵用金，可於大地酒店館內奇岩一號中餐廳、喜歡西餐廳、月兒彎彎涮涮鍋等三間餐廳使用，自由選擇喜愛的餐點。該專案另提供翌日早餐兩客、The Gaia SPA 500元折價券，睡前還有悠哉的Happy Hour時光，讓身心都能得到最徹底的解放。每個房間都有獨立的溫泉池，旅宿期間可在房內泡湯、眺望丹鳳山的美景，或直接到大地酒店最知名的雪景大眾風呂，欣賞世外桃源般的飄雪美景、享受療癒的白磺泉，與家人閨蜜度過最閒適的夜晚。

今年春節年假長達10天，大地酒店從除夕開始就設計了豐富的春節活動，到館入住、泡湯或用餐的貴賓，皆可購買福袋來試試兔年的手氣，福袋一個售價1888元，頭獎為價值超過3萬元的「丹鳳套房一泊一食住宿券」，另外還有獨立湯屋及大眾風呂泡湯券、法國精品Hermes沐浴備品組、美食餐飲券等多項好禮，獎品總值高達33萬元。另有財神爺不定時在館內快閃，帶給訪客滿滿的驚喜；拍照打卡再送兔子造型手工點心，並提供房客免費的春聯DIY體驗，可以製作自己喜愛的春聯，帶回家當作美好的紀念。