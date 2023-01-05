南投縣中小企業協會理事長李正裕，5日率同協會成員到縣府，捐贈150份愛心物資，給縣內沒有低收及中低收入戶等身分的弱勢族群；縣長許淑華代表受贈，並感謝他們的善行義舉，讓收到物資的家庭感受社會溫暖。

許淑華表示，如何讓弱勢縣民獲得良好的照顧，一直是她念茲在茲，放在心上的大事；南投縣中小企業協會的成員，都是長年從事公益活動，各行各業都願意善盡企業社會責任，回饋關懷地方的弱勢民眾，和她的施政理念非常契合。

許淑華感謝協會成員，以實際行動支持弱勢族群，並結合各界社福資源，擴大善心力量，縣府也會全力配合，盡速將物資發放出去，讓邊緣戶民眾都能在過年前，收到愛與溫暖。

李正裕表示，自從新冠肺炎疫情衝擊全球迄今，各行各業都受到影響，對每個人來說都是一段辛苦的歲月，在這麼困難的時刻，協會成員也仍願意共襄盛舉贊助，真的非常謝謝大家。

南投縣中小企業協會協會，提供總價值超過40萬元的日常生活用品及全聯禮券，給真正需要幫助的弱勢邊緣戶家庭，透過縣府公部門的力量，發掘真正需要幫助的家庭；李正裕也感謝縣府社會及勞動處，及縣內5個社會服務中心的協助，才能讓物資交到有需要的家戶手中，並藉此鼓勵大家，以永不放棄的精神接受生活中的挑戰，迎接嶄新的一年。

南投縣中小企業協會，也邀請設於台中市的中華民國芮霓社會關懷協會共同參與，將外縣市資源引進南投，幫助更多鄉親，並且藉此拋磚引玉，希望更多企業與團體加入愛心捐贈的行列。