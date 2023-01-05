央行外匯局局長蔡炯民表示，去年12月外資淨匯出（含本金及盈餘）約30億美元，去年全年外匯存底增加65.24億美元，主要是孳息收入和主要貨幣對美元之匯率變動。

12月底我國外匯存底金額回升至5549.32億美元，月增27.31億元。去年（111年）11月和12月外匯存底連2月增加，其中11月更是單月大增94.09億美元，創110年年2月以來單月最大增幅；也因去年11月及12月外匯存底合計增加121.4億美元，使全年的外匯存餘額能維持年成長的態勢。110年12月的外匯存底為5484.08億元。

觀察12月主要貨幣升貶幅變動，由於美元指數走弱下跌2.29%，其他非美貨幣均呈現升值，包括歐元升值3.01%、英鎊升值0.56%、澳幣升1.14%、加幣升0.12%、日圓升值4.59%、新加坡幣升值1.12%、人民幣升值2.43%。

蔡炯民指出，去年12月的市場相對平穩，央行進場調節金額減少。