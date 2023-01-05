在歐元區公布重要數據前夕，歐股周四早盤走弱；此前聯準會公布了上次會議紀要，顯示該行持續承諾打壓通膨。

周四泛歐Stoxx 600指數早市下跌1.44點或0.34%，為438.7點。此前的前三日，歐股累計上漲了3%。

周三稍晚聯準會公布會議記錄，顯示官員們擔心金融市場發生「誤解」，認為聯準會打擊通膨的承諾正在減弱，儘管他們認同聯準會有必要放緩貨幣政策的收緊。

經歷了艱苦的2022年，歐股新年開局強勁，主要推升力量來自於優於預期的經濟數據，顯示衰退將低於預期，以及部分國家通膨壓力的減弱，還有對中國後疫情時期復甦的寄望。

投資者正等待周四稍晚即將公布的歐元區生產者價格指數(PPI)。

英國服飾零售商Next升5.6%；稍早該公司公布優於預期的第四季銷售表現，並上調全年獲利預期。

在上調獲利財測之後，瑞安航空升4.7%；該公司稱，近期旅遊需求正在復甦，但警告新冠疫情和俄烏戰爭仍為不定時的炸彈。