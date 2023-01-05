行政院長蘇貞昌昨拍板普發6000元現金，但恐要農曆年後才領的到，對此，國民黨立委費鴻泰呼籲，「還稅於民」要速辦，不要再政治算計、政治操作，請柯總召、蘇院長不要一直拖著不啟動；費鴻泰強調，「超徵稅收」已決定還稅於民；其實，法制完備跟發送程序，沒有這麼難的。

費鴻泰提出5項「速還現金」可行步驟，第一，發現金需要有法源，最快的方法是，行政院於下星期四（1月12日）在行政院院會時，提出「還税於民特別條例、特別預算，並且送進立法院。

第二，立法院於1月16日，加開本會期延會3天，透過臨時程序委員會、交付院會，處理還稅於民特別條例，立法院院會經過特別預算的報告案並完成院會詢答，再進行政黨協商、交付院會二讀、三讀完成行政程序。

費鴻泰說，第三步是只要行政院不是喊假的，推估在朝野如此高度共識的法案及預算，立法院的程序3天一定可以完成；他認為，大家一起努力，農曆虎年結束前完成所有法治程序，一定沒有問題。

費鴻泰指出，現金發送方式就要能靈活地運用方法與科技，透過財稅資料整合，完整勾稽民政、財政、健保系統數據；藉此，這幾年的稅額試算、口罩實名制等的勾稽機制，來建立一個「還稅發現金實名制」平台。

最後，費鴻泰表示，法制程序「立法院」這會期就能完成，發送現金「行政院」春節前後就應做到，費鴻泰相信，一定能在2月5日小過年（元宵節）前，讓民眾歡喜領現金。