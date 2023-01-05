士北科周邊是建案推案熱區，台北市都審會5日審議北投區新光人壽辦公大樓設計案，因為該建築物量體大，委員會建議注意玻璃帷幕眩光影響、公車候車設置、大樓尖角視覺衝擊等，最後決議都審會通過，後續修正後可送至都發局核定，再申請建照。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會5日上午開會，對新光人壽辦公大樓新建工程的「北投區軟橋段 88 地號土地」(T17)及「北投區軟橋段 93 地號土地」(T18)，審議其都市設計及土地使用開發許可，並延續去年11月10日開會待修正議題討論。

都審會主席王玉芬表示，建築物這麼龐大，設計對周邊影響也會很大，像是建築有尖角設計，怕影響周遭要適度處理，在眩光影響部分，建議玻璃反射率要在10％以下，其他部分尊重建築師設計。

委員也說，士北科基地正在興建中，公車系統不這麼好，基地應配合有停車彎設計，才不會影響到車行動線，若等人全部進駐才想到，要配合會很困難，該提出相關長期規畫。

申設單位表示，關於眩光問題、建築尖角部分，都會按照委員會意見修正，公車候車部分，配合交通局設計規畫留設，交通局則說，北士科的公車系統，整體規畫上都有預留公車站位和公車路線，至於公車彎部分，會回去討論研議。

委員會決議，有幾個部分建議修正，在交通部分，因為北士科很多案子都在申請，希望可以在這些建案完成前，趕快定案公車彎與公車亭的設計，方便交通規畫。

委員會也說，T17基地建物有特殊造型，外觀比較尖銳，建議可考量對民眾視覺影響，稍微修飾緩和外觀視覺衝擊，另外，擔心玻璃帷幕眩光影響，玻璃反射率應降到10％以下，待修正後通過，將可送到都發局核定，再申請建照。